Usa, giovane atleta ucraino accolto in un'accademia di golf

Il quindicenne Mykhailo "Misha" Golod, giovane golfista che in queste settimane, insieme alla sua famiglia, ha vissuto da vicino la guerra tra Russia e Ucraina, è atteso negli Stati Uniti per cominciare una nuova vita all'insegna dello sport e del golf, alla David Leadbetter Academy. Il giovane, a GolfDigest, aveva dichiarato: "Sentiamo 50 esplosioni al giorno, è un incubo". Frasi che non hanno lasciato indifferente la David Leadbetter Academy che si è subito interessata al ragazzo e ha cominciato a pianificare il suo viaggio per portarlo negli Usa. Il padre di Mykhailo è considerato a tutti gli effetti in età da combattimento e non può lasciare il suo paese. E così "Misha" comincerà un nuovo capitolo della sua vita negli Stati Uniti, dove avrà al suo fianco anche la mamma, continuando il suo percorso scolastico (per il momento) via internet, attraverso lezioni online. Con la speranza che questo incubo possa finire presto e il sogno di riabbracciare il suo papà.