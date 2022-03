The Players, nuovo stop per il maltempo in Florida

ROMA - In Florida il maltempo ferma ancora il The Players Championship di golf che non si concluderà prima di lunedì 14 marzo. Il torneo più ricco del PGA Tour, che mette in palio 20.000.000 di dollari (di cui 3.600.000 andranno al vincitore), a Ponte Vedra Beach procede a singhiozzo tra temporali, pericolo di fulmini e un nuovo stop. Al TPC Sawgrass (Stadium Course, par 72), sono 47 - su un totale di 143 - i concorrenti che non hanno ancora completato le prime 18 (su un totale di 72) buche.