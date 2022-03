Golf, trombosi al braccio per Nelly Korda: "Spero di tornare presto"

PONTE VEDRA BEACH (Florida) - Nelly Korda, numero 2 del golf femminile e vincitrice della medaglia d'Oro alle ultime Olimpiadi, è stata costretta ad andare in ospedale per un coagulo di sangue (trombosi) in un braccio. La 23enne statunitense venerdì scorso, mentre si stava allenando, ha visto il suo braccio gonfiarsi. Dopo aver consultato il proprio medico si è recata al pronto soccorso di Ponte Vedra Beach, in Florida, dove si trovava per motivi di sponsor ad un servizio fotografico.