Ryder Cup 2023, ufficiale: Henrik Stenson capitano dell'Europa

TORINO - Hernik Stenson è stato ufficialmente nominato capitano della selezione europea alla Ryder Cup 2023 di Roma : lo svedese, che ha collezionato cinque presenze in Ryder Cup da giocatore (anche durante la vittoria dell'Europa a Le Golf National nel 2018), succede a Padraig Harrington e sarà chiamato a "vendicare" la sconfitta record (19-9) subìta nella scorsa edizione del torneo contro gli Usa . Il Marco Simone Golf e Country Club ospiterà l'evento biennale dal 29 settembre al 1 ottobre del prossimo anno, con l'Europa che non perde una Ryder Cup in casa dalla sconfitta per 15-13 al The Belfry nel 1993. Oltreoceano, invece, la selezione statunitense conferma Zach Johnson come capitano, con Steve Striker come vice.

Montali: "Stenson dovrà creare unione e gioco di squadra"

Il direttore generale del progetto Ryder Cup 2023, Gian Paolo Montali, ha commentato: "Sono davvero felice per la nomina di Henrik Stenson quale capitano del team Europe alla Ryder Cup 2023 di Roma. Quella della Ryder Cup Europe è una scelta fondamentale e importantissima per la prossima edizione della sfida con gli Stati Uniti in cui il Vecchio Continente è chiamato a riscattare la sconfitta con gli Usa arrivata lo scorso settembre in Wisconsin. Il suo ruolo sarà importantissimo per creare unione e gioco di squadra, soprattutto in un momento storico così delicato. Non vedo l'ora che arrivi in Italia, dove troverà la massima collaborazione per riportare il team Europe al successo".

Chimenti: "Scelta fantastica"

Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf, ha commentato la scelta della Ryder Cup Europe: "Quella di Henrik Stenson è una scelta fantastica. Si tratta di un grandissimo giocatore, che ha dimostrato il suo valore nella sua ottima carriera ed ha tutti i titoli per rappresentare l'Europa in un appuntamento così importante. Stenson è inoltre un uomo perbene. Spero di incontrarlo presto in modo di complimentarmi con lui di persona. Un plauso anche alla Ryder Cup Europe per questa scelta eccellente".

