Valspar Championship al via, con Molinari c'è Stenson

ROMA - Dopo lo show del The Players Championship il PGA Tour di golf resta in Florida e, da Ponte Vedra Beach, si sposta a Palm Harbor (a nord-ovest di Tampa) per il Valspar Championship. Dal 17 al 20 marzo all'Innisbrook Resort (Copperhead Course), tra i 144 concorrenti - che si contenderanno un montepremi complessivo di quasi 8 milioni di € - ci sarà anche Francesco Molinari. Reduce dal 42/o posto al The Players, l'azzurro affronterà, tra gli altri, cinque tra i migliori dieci giocatori al mondo: gli americani Collin Morikawa (secondo), Justin Thomas (ottavo), Xander Schauffele (nono) e Dustin Johnson (decimo), oltre al norvegese Viktor Hovland (terzo).