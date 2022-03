Dp World Tour: sei azzurri in Qatar, c'è anche Migliozzi

ROMA - Il DP World Tour di golf dal Sudafrica si sposta a Doha per il Commercial Bank Qatar Masters in programma dal 24 al 27 marzo. Al Doha Golf Club saranno sei gli azzurri in gara: Guido Migliozzi, Renato Paratore, Edoardo Molinari, Nino Bertasio, Andrea Pavan e Lorenzo Gagli. C'è attesa per il vicentino Migliozzi che, nel 2021 e dopo una grande rimonta nel round finale, sfiorò il successo classificandosi secondo. Il 25enne viene da un momento non facile ed è atteso al riscatto.