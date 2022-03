Golf, super offerta per il set di ferri e bastoni appartenuti a Tiger Woods

ROMA - Il set di ferri e bastoni da golf tra i più desiderati al mondo, è in vendita. E si tratta dell'attrezzatura utilizzata da Tiger Woods per vincere il 'Tiger Slam' nel 2000-2001 quando il campione californiano riuscì a conquistare prima lo Us Open, poi il British Open e il PGA Championship, quindi il The Masters. Il set è nuovamente all'asta per la prima volta dal 2010.