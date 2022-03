WGC, Horschel e Rahm non si fermano più

Non sono mancati i colpi di scena al WGC-Dell Technologies Match Play di golf, che anche nel secondo giorno di gara ha continuato a riservare spettacolo. Le conferme di Jon Rahm e Billy Horschel, il pareggio show tra Collin Morikawa e Sergio Garcia. E ancora: le eliminazioni già certe di big come Patrick Cantlay e Bryson DeChambeau. Ad Austin, in Texas, lo spagnolo Rahm ha dominato la scena nell'incontro con lo statunitense Cameron Young, superato per 5/4. Al leader del mondo basterà anche un pareggio contro Patrick Reed (già eliminato) per raggiungere gli ottavi di finale, in programma sabato 26 marzo. Vince e convince anche Horschel. Il campione in carica statunitense ha superato Tom Hoge per 3/2, portando a sette i successi consecutivi in questo evento (il record appartiene a Tiger Woods che ha vinto 13 incontri di fila).