Golf, Epson Tour: Roberta Liti in testa in California

ROMA - In California, Roberta Liti sogna la prima vittoria in carriera sull'Epson Tour (secondo circuito statunitense femminile) di golf. A Beaumont, dopo 36 buche (su un totale di 54) dell'IOA Championship, la proette toscana con un totale di 136 (68 68, -8) colpi è in testa alla classifica insieme ad altre tre concorrenti: la tedesca Sophie Hausmann (69 67), campionessa in carica, la svedese Dani Holmqvist (69 67) e l'indiana Nishtha Madan. Sul percorso del Morongo Golf Club at Tukwet Canyon (par 72), la Liti è stata tra le grandi protagoniste del secondo round. Partita dalla buca 10, nelle prime nove ha realizzato tre birdie consecutivi (dalla 11 alla 13), trovando poi un eagle alla 16 (par 5).