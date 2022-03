Golf: Molinari crolla nel finale a Doha e chiude 40°. Vince Ferguson

ROMA - Ewen Ferguson vince a Doha e ottiene il primo successo al Dp World Tour. Lo scozzese con un parziale di 70 (-2), su un totale di 281 (67 71 73 70, -7) colpi, è risalito dalla settima posizione prendendosi la scena e il titolo. "E' incredibile, non riesco ancora a crederci. Questo risultato rappresenta il frutto di anni e anni di duro lavoro. Dedico il successo alla mia famiglia". Il 25enne di Glasgow - che ha come manager Niall Horan, componente della boy band britannica One Direction - ha superato in volata l'americano Chase Hanna, secondo con 282 (-6). Terza piazza con 283 (-5) per lo svedese Marcus Kinhult e per il polacco Adrian Meronk.