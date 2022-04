Migliozzi e Mcllroy out al Texas Open: Palmer guida la classifica

TEXAS (STATI UNITI D'AMERICA) - Guido Migliozzi è stato eliminato dal Valero Texas Open, torneo di golf che anticipa il primo Major dell'anno, il The Masters, in programma dal 7 al 10 aprile ad Augusta (Georgia, Usa), quando il vicentino farà coppia con Chicco Molinari per rappresentare l'Italia. All'azzurro costa caro un primo round non proprio esaltante. Con un totale di 150 (78 72, +6), l'azzurroal TPC San Antonio (Oaks Course, par 72), ha chiuso il secondo con un parziale di 72 (par), con quattro birdie, due bogey e un doppio bogey.

La nuova classifica. Quante esclusioni eccellenti!

Sono tante le esclusione eccellenti: tra gli altri, pure Rory McIlroy (numero 9 del world ranking), Bryson DeChambeau, Ian Poulter e Rickie Fowler (con quest'ultimi due che salteranno il The Masters). Mentre si è ritirato, dopo 9 buche giocate, il giapponese Hideki Matsuyama (per il nipponico nuovo infortunio al collo che mette in dubbio la sua presenza al The Masters, da lui vinto nel 2021). A guidare il leaderboard, con uno score di 134 (68 66, -10) colpi, è l'americano Ryan Palmer. Che a metà gara precede in classifica i connazionali Matt Kuckar (alla 500esima apparizione sul PGA Tour), Kevin Chappell e il sudafricano Dylan Frittelli, tutti secondi con 136 (-8). Mentre è 13° con 139 (-5), lo svedese Henrik Stenson, capitano del team Europe alla Ryder Cup 2023 di Roma. È scivolato invece dalla prima alla 27ª posizione, con uno score di 141 (-3) colpi, lo scozzese Russell Knox. In ritardo anche Jordan Spieth, campione uscente, solo 47/o con 142 (-2).