Masters, Molinari e Migliozzi sfidano i big: c'è anche Tiger Woods

Francesco Molinari e Guido Migliozzi sono pronti per l'86esima edizione del The Masters di golf. L'Italia avrà due rappresentati al via, per un'edizione che si annuncia spettacolare. Saranno ben 91 i big che si sfideranno all'Augusta National Golf Club in Georgia. Tra questi anche Tiger Woods, che tornerà ad Augusta 25 anni dopo il suo primo successo e a distanza di 14 mesi dal grave incidente d'auto a Los Angeles, che ha rischiato di porre fine alla sua stratosferica carriera. Il 15 volte campione Major, dopo l'operazione alla gamba destra, giocherà con delle scarpe più stabili per avere il maggior comfort possibile nella camminata che oggi rappresenta il suo problema principale. Woods sfiderà Matsuyama, detentore del titolo e i primi dieci della classifica mondiale, guidata dall'americano Scheffler.