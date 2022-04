Augusta Masters, dopo il 1° round Im al comando e Woods 10°

AUGUSTA (Stati Uniti) - L'Augusta Masters 2022 è iniziato e Tiger Woods ha subito fatti capire che è presente ed ambizioso. Il campione californiano, 508 giorni dopo l'ultima volta (era il 15 novembre 2020), ritorna sul green e chiude il 1° round al 10° posto con uno score di 71 (-1) a quattro colpi dalla vetta occupata da Sungjae Im. Un Woods ottimista e soddisfatto della sua prima giornata: "Mi trovo nella posizione che merito. Tornare qui non è stato facile e la gente non ha idea di quanto sia stato difficile. Un grazie al mio team, che ha lavorato con me ogni singolo giorno. Da quando mi sono alzato dal letto, tre mesi dopo il mio incidente stradale, non ci siamo fermati mai. E ora sono dolorante come aspettavo di sentirmi, mancano ancora tre round e c'è ancora molta strada da fare".