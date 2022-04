Masters, out i due azzurri: super Scheffler, Woods bene a metà

TORINO - Fuori i primi verdetti nel secondo round del The Masters all'Augusta National Golf Club: sono usciti di scena i due azzurri Francesco Molinari e Guido Migliozzi, entrambi out con uno score totale di 152 (+8) colpi. Scottie Scheffler, numero 1 mondiale, s'è preso la leadership e, a metà gara, è in fuga per la vittoria (con cinque colpi di vantaggio nei confronti dei suoi inseguitori). Il forte vento ha messo a dura prova tutti i big in campo, tranne Scheffler. Tiger Woods, invece, è scivolato in 19esima posizione con uno score di 145 (71 74, +1), complice un avvio con quattro bogey nelle prime cinque buche.