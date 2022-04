Incredibile, oltre 5 milioni di dollari per un set di Woods

TORINO - Un set di ferri e bastoni da golf utilizzati da Tiger Woods è stato venduto, negli Stati Uniti, per una cifra incredibile: oltre i 5 milioni di dollari (5.156.152). Il set è stato utilizzato da Woods per vincere nel 2000-2001 il "Tiger Slam", quando riuscì a conquistare prima lo Us Open, poi il British Open e il PGA Championship, quindi il The Masters. "Li avevo da 12 anni e non avevo detto a nessuno che fossero in mio possesso. Ho avuto l'opportunità di ammirarli per tutto questo tempo ritenendomi un privilegiato" ha dichiarato Todd Brock, investitore di Houston che aveva acquistato quel set nel 2010 per 57.242 dollari e che ha deciso poi di metterlo all'asta.