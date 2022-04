Ranking Golf, Scheffler allunga: Morikawa secondo

TORINO - Scottie Scheffler ha legittimato la sua leadership dopo il trionfo al The Masters (il primo in un Major e il quarto nelle ultime sei gare giocate). L'americano è ormai da due settimane il padrone del ranking mondiale di golf maschile e, con 10.0614 punti, precede in classifica il connazionale californiano Collin Morikawa, da terzo a secondo con 7.9812. A farne le spese lo spagnolo Jon Rahm (che fino a 14 giorni fa era sul trono mondiale) scivolato in terza posizione con 7.8371 punti dopo la prova deludente al Masters, in linea del resto con i suoi primi mesi del 2022 sul green.