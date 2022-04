Ranking Golf, Scheffler sempre al comando: Spieth nella Top Ten

TORINO - Il numero 1, anche grazie al trionfo al The Masters, è sempre lo statunitense Scottie Scheffler (9.9845). Alle sue spalle, con 7.8872, ecco il californiano Collin Morikawa, secondo davanti allo spagnolo Jon Rahm, terzo (7.8416). Dopo il successo all'RBC Heritage, il tredicesimo (cifra comprensiva di 3 Major) in carriera sul PGA Tour, e per la prima volta dal 30 ottobre 2021, Jordan Spieth torna nella Top 10 del ranking mondiale maschile.

Sale Spieth

Il texano, grazie all'affermazione in South Carolina - dove ha battuto al play-off Patrick Cantlay - è passato dalla 20/a alla 10/a posizione con un totale di 5.1541 punti. Nonostante la delusione per il mancato exploit nello stesso torneo, invece, Cantlay guadagna due posizioni e ora è quarto (7.4996). Passo indietro per il norvegese Viktor Hovland (7.3768) e per l'australiano Cameron Smith (7.3117), rispettivamente al quinto e al sesto posto.

Gli italiani

Restano lontani gli azzurri. Il vicentino Guido Migliozzi è 137/o con 1.2060 punti, mentre il torinese Francesco Molinari è 194/o con 0.9172 e precede in classifica il pugliese Francesco Laporta, 198/o con 0.8871.