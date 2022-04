Golf, trionfo di Spieth all'RBC Heritage: battuto Cantlay

HILTON HEAD ISLAND (South Carolina) - A Hilton Head Island, in South Carolina, Jordan Spieth (69 68 68 66) vince il derby americano con Patrick Cantlay (66 67 70 68) e torna nella Top 10 mondiale, festeggiando il 13esimo titolo in carriera (cifra comprensiva di 3 Major) sul PGA Tour. Il texano - dopo che entrambi hanno chiuso le 72 buche regolamentari in 271 (-13) colpi - ha avuto la meglio sul connazionale al termine di un ultimo round all'insegna dello spettacolo. Sul percorso dell'Harbour Town Golf Links (par 71), Spieth con un parziale di 66 (-5), con due eagle (alle buche 2 e 5), tre birdie (di cui uno decisivo alla 18 che gli ha permesso di entrare da leader in Club House) e due bogey, ha portato la contesa allo spareggio e poi, ha superato il miglior giocatore del PGA Tour 2021 (nonché campione della FedEx Cup).

Il sostegno della moglie

Alla 226esima partenza sul massimo circuito maschile statunitense, all'età di 28 anni, 8 mesi e 21 giorni, è diventato l'82esimo golfista a raggiungere quota 13 successi, passando così al 72esimo posto nella lista delle vittorie di tutti i tempi. Da 47° a 11° nella FedEx Cup, per la prima volta dal 30 ottobre del 2021, grazie a questa affermazione, Spieth torna nella Top 10 mondiale (era ventesimo alla vigilia della competizione) e ora è 10/o. E dopo il trionfo Masters di Scottie Scheffler, arrivato anche grazie al sostegno della sua amata Meredith, ancora una volta una moglie, quella di Spieth, Annie, è stata decisiva ai fini dell'exploit del marito. Che dopo un putt fallito nel "moving day", è caduto nella disperazione. "Ero sconvolto e non riuscivo a capacitarmene. Mi ha detto che, ogni volta dopo aver sbagliato un colpo, avrei dovuto prendermi cinque secondi per pensare e resettare tutto. Mi ha spronato e dato la forza per reagire", la rivelazione di Spieth (ex numero 1 al mondo), che ha festeggiato anche il suo primo successo in campo da papà (con tanto di bacio a Annie e a Sammy al termine della competizione). A distanza di un anno dal suo ultimo acuto al Texas Open (che nel 2021 ha messo fine a un digiuno con la vittoria lungo 1.351 giorni), Spieth è tornato a imporsi. Come "sorpresa", nell'uovo di Pasqua, anche un assegno di 1.440.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 8.000.000.

Le altre posizioni

Sette i giocatori al terzo posto (272, -12): gli americani James Tyree Poston, Cameron Young, Matt Kuchar, Harold Varner III (leader dopo il "moving day"), l'australiano Cameron Davis, l'austriaco Sepp Straka e l'irlandese Shane Lowry. Top 10 anche per l'inglese Tommy Fleetwood e il sudafricano Erik Van Rooyen, decimi con 273 (-11). Mentre s'è classificato 26/o con 277 (-7) il californiano Collin Morikawa (secondo nel world ranking). Non è andato oltre il 68/o posto con 287 (+3), Stewart Cink (vincitore nel 2021).