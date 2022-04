Golf, Woods e Mickelson iscritti al Pga Championship

Us Open e non solo. Tiger Woods e Phil Mickelson risultano anche tra gli iscritti del Pga Championship, secondo Major maschile del 2022 in programma a Tulsa (Oklahoma, Usa) dal 19 al 22 maggio. Nel 2021 Mickelson ha firmato l'impresa, affermandosi quale più anziano vincitore di un Major all'età di 50 anni, 11 mesi e 7 giorni (17 anni dopo la sua prima impresa al PGA Championship). Mentre Tiger Woods questo torneo lo ha già vinto quattro volte, l'ultima nel 2007 proprio al Southern Hills Country Club che, quest'anno, tornerà a ospitare la competizione.