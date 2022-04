Internazionali d'Italia 2022 a Torino, Florioli favorito tra gli uomini

TORINO - Prendono il via a Torino i Campionati Internazionali d'Italia che, dal 27 al 30 aprile, vedranno in gara alcuni tra i migliori dilettanti al mondo. L'evento maschile si giocherà al Circolo Golf Torino-La Mandria dove il bergamasco Marco Florioli parte tra i favoriti. Lo scorso anno in Puglia fu Gregorio De Leo (passato poi al professionismo lo scorso settembre, in occasione dell'Open d'Italia) a vincere staccando di sette colpi proprio Florioli.

Azzurre nelle mani della Fiorellini per tornare a vincere

Nella gara in rosa, in scena al Royal Park I Roveri, le azzurre sognano un successo che manca dal 2014, infatti nelle ultime tre edizioni (2018, 2019 e 2021, nel 2020 la rassegna fu cancellata invece per Covid), l'Italia ha ottenuto tre secondi posti rispettivamente con Alessandra Fanali, Alessia Nobilio e Carolina Melgrati, con quest'ultima runner up lo scorso anno a Roma quando a imporsi fu la transalpina Charlotte Liautier. Le azzurre puntano in alto con la romana Francesca Fiorellini che, nel 2021, fece registrare lo stesso score della Melgrati, e che quest'anno, dopo un 2021 da protagonista, ha già vinto il Portuguese International Ladies Amateur.