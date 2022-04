Messico Open, continua lo show di Rahm: primato in solitaria

PUERTO VALLARTA (Messico) - Continua la grande prova di Jon Rahm nel Messico Open. A Vallarta lo spagnolo - con un parziale di 66 (-5) su un totale di 130 (64 66, -12) - è rimasto da solo in testa alla classifica del torneo del Pga Tour e a metà gara precede di due colpi l'americano Alex Smalley, secondo con 132 (-10). Sul percorso del Vidanta Vallarta (par 71), è bagarre per il terzo posto (133, -9), occupato da sei statunitensi: Adam Long, Andrew Novak, Cameron Champ, Patrick Reed, Trey Mullinax e Brandon Hagy. Per Rahm invece 8 birdie e 3 boogey. Il numero 2 mondiale, per la settima volta nella sua carriera e in 123 apparizioni sul circuito, è in testa a un torneo del Pga Tour dopo 36 buche. Finora, però, il 27enne di Barrika non è mai riuscito a convertire questo vantaggio in vittoria. Lo spagnolo, in Messico, insegue il settimo exploit sul Pga Tour.