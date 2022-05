A Girona trionfa Arnaus: Edoardo Molinari e Gagli nella Top Ten

GIRONA (Spagna) - Si è decisa solo alla sesta buca del play-off, la sfida vinta da Adri Arnaus (68 76 68 65), che ha superato con un par il sudafricano Oliver Bekker (66 72 67 72) vincendo a Girona il Catalunya Championship. Per lo spagnolo è il primo successo in carriera sul DP World Tour. I due giocatori hanno chiuso le 72 buche regolamentari con un totale di 277 (-11) colpi, ma un bogey all'over time di Bekker ha spalancato le porte del successo ad Arnaus dopo una grande rimonta nel round finale che lo ha visto risalire di 15 posizioni con un giro in 65 (-7), frutto di un eagle e cinque birdie.