Golf, Molinari delude ancora: è fuori dal Wells Fargo

ROMA - Continua il momento no di Francesco Molinari che a Potomac, nel Maryland (Usa), è stato eliminato dal Wells Fargo Championship. Sul percorso del TPC Potomac at Avenel Farm (par 70), Chicco ha realizzato un parziale di 73 (+3), con un solo birdie e quattro bogey. Dopo la prima parte di giro senza errori, il piemontese ha perso ritmo. Ancora una eliminazione, dopo quelle al Valspar Championship e al The Masters, per il piemontese. In difficoltà. Negli Stati Uniti, a guidare il leaderboard c'è Jason Day che il Wells Fargo Championship lo ha già vinto nel 2018.