AT&T Nelson: trionfa Kyoung-Hoon Lee, Molinari 17°

Negli Stati Uniti, Kyoung-Hoon Lee ha vinto, per il secondo anno consecutivo e con un totale di 262 (64 68 67 63, -26) colpi, l'AT&T Byron Nelson emulando quanto fatto in passato da Sam Snead, Jack Nicklaus e Tom Watson. In Texas, a McKinney, il sudcoreano ha festeggiato il secondo successo in carriera sul circuito superando di misura l'americano Jordan Spieth, secondo con 263 (-25) davanti al giapponese Hideki Matsuyama e al colombiano Sebastian Munoz, entrambi terzi con 264 (-24). Bel finale di Francesco Molinari che risale trenta posizioni e chiude 17° con 270 (69 70 67 64, -18), dopo un ultimo round caratterizzato da un parziale di 64 (-8), con nove birdie e un bogey. Per l'azzurro si tratta del secondo miglior risultato del 2022 dopo il sesto posto al The American Express. Leggermente meglio di lui ha fatto l'americano Scottie Scheffler (numero 1 mondiale), 15° con 269 (-19). E ora il grande golf si prepara a tornare protagonista con il PGA Championship, secondo Major maschile del 2022 che a Tulsa, in Oklahoma, vedrà partecipare tanti tra i migliori giocatori al mondo. E il rientro, dopo la parentesi del The Masters, di Tiger Woods.