Pga Championship: Woods in affanno, vola McIlroy

Negli Stati Uniti, la 104esima edizione del PGA Championship, dopo le prime 18 buche di apertura vede in testa alla classifica, con 65 (-5), il nordirlandese Rory McIlroy, numero 7 del world ranking. Dal'altro lato, per Tiger Woods il sogno vittoria è già svanito. A Tulsa, in Oklahoma, il californiano ha chiuso il primo round del secondo Major maschile del 2022 al 99° posto con uno score di 74 (+4) colpi. "The Big Cat", che rischia l'uscita al taglio, al Southern Hills CC (par 70), è partito forte salvo poi crollare alla distanza. Si tratta del suo peggior esordio al Pga Championship, con due birdie nelle prime cinque buche, preceduti da sette bogey (e un altro birdie). "Caricare i colpi sulla gamba mi provoca dolore, così come il camminare a lungo. È stata una giornata frustrante e devo cercare di migliorarmi nel secondo giro", ha dichiarato Woods, chiaramente deluso. Avvio tra alti e bassi per Francesco Molinari, 27° con 70 (par). Falsa partenza per Scottie Scheffler. Il numero 1 mondiale, vincitore nel 2022 già di quattro tornei (The Masters compreso), è 38° con 71 (+1). Delude lo spagnolo Jon Rahm, solo 78° con 73 (+3).