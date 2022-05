Pga Championship, Woods accede alla fase finale

A Tulsa, in Oklahoma, Tiger Woods rialza la testa e, come già accaduto al The Masters, supera il taglio ed accede alla fase finale del PGA Championship, secondo Major maschile del 2022. Negli Usa, il californiano è risalito dalla 99ª alla 53ª posizione (guadagnandone 46) grazie a un parziale chiuso in 69 (-1), su un totale di 143 (74 69, +3) colpi. Sul percorso del Southern Hills CC (par 70), dove 15 anni fa ha vinto per la quarta e ultima volta la rassegna, The Big Cat (che per la 18ª volta in 22 tentativi ha staccato il pass per giocare gli ultimi due giri della competizione) ha realizzato quattro birdie, con un bogey e un doppio bogey. Il californiano, distante 12 colpi dalla vetta occupata da Will Zalatoris, ha commentato: "Sono soddisfatto, seppur troppo lontano dalle posizioni di vertice". Passo indietro per Francesco Molinari. Ventisettesimo dopo le prime 18 buche, il torinese è ora 41° con 142 (70 72, +2). Un solo birdie e tre bogey per lui. Delusione anche per Scottie Scheffler, uscito al taglio con uno score di 146 (+6).