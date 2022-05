Golf, Pga Championship a Thomas: Zalatoris ko al playoff

Sul percorso del Southern Hills CC (par 70), lì dove 15 anni fa s'è imposto per la quarta e ultima volta Tiger Woods (costretto a ritirarsi dopo il terzo round), a trionfare è stato quello che "The Big Cat" considera come "il fratello che non ho mai avuto". E proprio il californiano è stato tra i primi a complimentarsi con il 29enne di Louisville con un tweet: "Grandi congratulazioni a te per averci creduto fino all'ultimo". Per Thomas si tratta della 15ª vittoria (in 191 presenze) sul PGA Tour (cifra comprensiva di 2 Major), dove vince da sette stagioni consecutive. Era dal 2011, con Keegan Bradley su Jason Dufner, che il PGA Championship non si decideva al play-off. L'ex numero 1 al mondo è diventato così il sesto golfista, dalla seconda guerra mondiale, a raggiungere quota 15 successi sul PGA Tour prima di compiere 30 anni. Torneo deludente per Francesco Molinari, solo 55° con 288.