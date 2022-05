Edoardo Molinari sarà vicecapitano del team Europa alla Ryder Cup 2023

ROMA - Una Ryder Cup, quella del 2023 di Roma, sempre più "made in Italy". Henrik Stenson, capitano del team Europe alla 44ª edizione della Ryder Cup, in programma il prossimo anno sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club, ha scelto Edoardo Molinari quale secondo vicecapitano del Vecchio Continente. Il torinese va dunque ad aggiungersi al danese Thomas Bjorn e avrà anche il compito di fornire supporto statistico allo svedese Stenson.

Ryder Cup, le parole di Stenson e Molinari

"Sono molto convinto delle sue competenze statistiche e del suo potenziale. Ne abbiamo iniziato a parlare da mesi. Il fatto che sia italiano è un bonus, ma non l’unico motivo per cui l’ho scelto", le parole di Stenson in conferenza stampa. Molinari, invece, ha ammesso di essere "orgoglioso di essere stato scelto e lavorerò duramente per preparare questa Ryder Cup e dare il mio contributo".