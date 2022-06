Pga Tour, The Memorial Tournament: c'è Francesco Molinari

Tutto pronto per il The Memorial Tournament, una delle competizioni più importanti del Pga Tour. L'evento avrà luogo a Dublin (Ohio), negli Stati Uniti d'America dal 2 al 5 giugno, sul percorso del Muirfield Village Golf Club. Tra i 120 partecipanti ci sarà Francesco Molinari. Il torinese si prepara a sfidare, tra gli altri, sette tra i migliori dieci atleti al mondo: esclusi gli assenti Scottie Scheffler (leader del world ranking), Justin Thomas (campione del Pga Championship) e Sam Burns (vincitore al Charles Schwab Challenge), faranno parte del field stellare Jon Rahm (secondo e campone nel 2020), Cameron Smith (terzo), Collin Morikawa (quarto), Patrick Cantlay (sesto e campione in carica, vincitore nel 2021 e nel 2019), Viktor Hovland (settimo), Rory McIlroy (ottavo) e Jordan Spieth (decimo).