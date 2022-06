LIV Golf Series, Johnson e McDowell ci sono: lo sponsor li scarica

TORINO - "Auguriamo loro ogni bene per gli impegni futuri". Con questo comunicato gelido la Royal Bank of Canada (RBC) ha interrotto formalmente i rapporti commerciali con Dustin Johnson e Graeme McDowell . Una decisione che scaturisce dalla scelta dei due golfisti di prendere parte al primo torneo della Superlega araba (la LIV Golf Series) in programma dal 9 all'11 giugno al Centurion GC di Londra.

Johnson e McDowell scaricati dalla RBC

Per questo motivo La RBC, che sponsorizza pure il Canadian Open (in programma dal 9 al 12 giugno a Toronto), torneo del PGA Tour, ha liquidato lo statunitense ex numero 1 al mondo e il nordirlandese vincitore dello US Open 2010.