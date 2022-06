Pga Tour, Molinari crolla al The Memorial: trionfa Horschel

L'exploit di Billy Horschel, il crollo di Francesco Molinari. A Dublin, in Ohio (Usa), il The Memorial Tournament va all'americano che, con un totale di 275 (70 68 65 72, -13), ha dominato la scena superando di quattro colpi il connazionale Aaron Wise, secondo con 279 (-9) davanti a Patrick Cantlay e al cileno Joaquin Niemann, entrambi terzi con 281 (-7). Al Muirfield Village Golf Club (par 72), battuta di arresto per Francesco Molinari. Quarto al termine del "moving day", ha concluso il torneo al 26° posto con uno score di 287 (71 68 70 78, -1). Per Horschel si tratta del settimo titolo in carriera sul PGA Tour, che gli ha fruttato 2.160.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 12.000.000 e permesso di balzare dalla 17ª alla 11ª posizione del world ranking e dalla 30ª alla 10ª nella FedEx Cup. Grazie a questa affermazione lo statunitense ha messo nel mirino la Top 10 mondiale.