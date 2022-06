Golf, torneo misto in Svezia tra donne e uomini: l'Italia ne schiera sette

In Svezia, dal 9 al 12 giugno, va in scena la seconda edizione del Volvo Car Scandinavian Mixed - torneo organizzato in combinata dal DP World Tour e dal Ladies European Tour - che vedrà gareggiare 156 concorrenti: 78 uomini e altrettante donne. La classifica sarà unica così come il montepremi (2.000.000 di dollari, in aumento di 1.000.000 rispetto al 2021).L'Italgolf, all'Halmstad Golf Club di Tylosand, potrà contare sulla proette Virginia Elena Carta e sull'amateur Carolina Melgrati (arrivata quarta al Ladies Italian Open dopo essere stata anche in testa). Ma Edoardo Molinari, Francesco Laporta, Renato Paratore, Andrea Pavan e Lorenzo Gagli saranno presenti. In un evento che vedrà ancora una volta protagonisti (non solo come ambasciatori della competizione) Annika Sorenstam e Henrik Stenson, appena inseriti nella Swedish Golf Hall of Fame. Dopo l'exploit dello scorso anno, il nordirlandese Jonathan Caldwell cercherà il bis di successi nell'evento. Tra le giocatrici, nel field presenti anche sette vincitrici di almeno un torneo sul LET 2022. L'inglese Alice Hewson, terza e miglior proette lo scorso anno allo Scandinavian Mixed, sarà tra le protagoniste più attese.