Superlega araba, Schwartzel vince il primo torneo: il montepremi è da record

LONDRA (Regno Unito) - La prima edizione del LIV Golf va al sudafricano Charl Schwartzel: il vincitore dell'edizione del 2011 del The Masters ha fatto suo l'Invitation London, primo evento della Superlega Araba, con un totale di 203 colpi (65, 66, 72, -7), conquistando il montepremi di 4.000.000 di dollari per quel che riguarda il torneo individuale. A questa cifra se ne devono aggiungere altri 750.000 per il successo nella competizione a squadre che ha visto con lui, tra i protagonisti, nel team "Stinger GC", anche i connazionali Hennie Du Plessis, Branden Grace e Louis Oosthuizen (capitano). Al Centurion Golf Club (par 70) i ??sudafricani hanno dominato la scena: nella gara individuale, Hennie Du Plessis con 204 (-6) s' è classificato secondo davanti a Grace, terzo con 205 (-5) al pari dell'americano Peter Uihlein. Nel 2018-2019, Schwartzel ha vinto 232.725 dollari in 13 tornei del PGA Tour, contro i 679.000 (in 12 appuntamenti) del 2019-2020. Nel 2020-2021, grazie pure a un secondo e terzo posto, in 27 gare ha conquistato 2.264.460 dollari. E ora, con un solo torneo, ha superatomente quella cifra. Dustin Johnson (ex numero 1 al mondo) chiude all'ottavo posto con 209 (-1), con Phil Mickelson solo 33/o con 220 (+10).