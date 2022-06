Us Open, Francesco Molinari e Migliozzi presenti per la 122esima edizione

A Brookline, in Massachusetts, per sfidare i migliori al mondo e provare a raggiungere l'impresa. Dal 16 al 19 giugno, al The Country Club (tra i circoli di golf più antichi degli Stati Uniti), nella 122esima edizione dello US Open, terzo Major maschile del 2022, l'Italia sarà rappresentata da Francesco Molinari e Guido Migliozzi. A difendere il titolo vinto lo scorso anno invece sarà lo spagnolo Jon Rahm mentre Phil Mickelson sogna di completare il Grande Slam rompendo la maledizione di un evento che lo ha visto classificarsi secondo per ben sei volte. Non ci sarà il campione Tiger Woods (grande assente) che proverà a rientrare in campo a luglio in Scozia per la 150esima edizione del The Open. Con lo US Open il montepremi sarà di 12.500.000 dollari, di cui 2.250.000 andranno al vincitore.