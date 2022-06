Anno d'oro per Scheffler: incassati oltre 12,8 milioni

Scottie Scheffler sembra sempre più irraggiungibile: sul campo e nei guadagni. Il numero uno al mondo del golf, è stato protagonista di una stagione eccezionale, che gli ha permesso di portare a casa guadagni super: con 12.896.849 di dollari incassati nel 2022 , ha fatto registrare il primato di vincite in una sola stagione per un golfista.

Meglio di Woods e Spieth

L'americano, che ha chiuso gli Us Open al secondo posto, è riuscito a superare il precedente primato di Jordan Spieth (12 milioni nel 2015) ma anche di Tiger Woods (10,8 milioni nel 2007). Una crescita proporzionale ai risultati ottenuti: primo fra tutti l'expolit di febbraio al Phoenix Open. Poi, a marzo, l'Arnold Palmer e il WGC-Dell Technologies Match Play. Quindi, ad aprile è arrivata la consacrazione al The Masters. Nel mezzo anche tante Top 10 che adesso lo hanno incoronato anche come il nuovo Paperone del green.