Golf, Travelers Championship: McIlroy subito in testa

Rory McIlroy è subito in testa al Travelers Championship, torneo del PGA Tour a Cromwell, in Connecticut, grazie ad una prova bogey free in 62 (-8) colpi, avvalorata da otto bogey. Il numero 2 del ranking mondiale guida la classifica insieme all'americano James Tyree Poston. Sul percorso del TPC River Highlands (par 70), il nordirlandese McIlroy per la terza volta in questa stagione è in testa al leaderboard dopo le prime 18 buche di un torneo del massimo circuito americano maschile. Buona partenza anche per Xander Schauffele, medaglia d'oro ai Giochi di Tokyo, terzo con 63 (-7) al pari dello scozzese Martin Laird. Segue poi in quinta posizione con 64 (-6) Patrick Cantlay. Stesso score per Charles Howell III e Webb Simpson. Mentre Harris Englis, campione in carica, è decimo con 66 (-4). Il leader del world ranking, Scottie Scheffler, è 30° con 68 (-2) dopo un round caratterizzato da tre birdie, con un bogey.