Pga Tour, al Travelers è testa a testa tra Schauffele e Cantlay

Testa a testa tra Xander Schauffele e Patrick Cantlay negli Usa, al Travelers Championship del Pga Tour. Sul percorso del TPC River Highlands (par 70), a Cromwell (Connecticut), il campione olimpico ai Giochi di Tokyo Schauffele è ancora al comando della classifica dopo il "moving day", con uno score di 193 (63 63 67, -17). Dietro di lui, distante un solo colpo, ecco Cantlay - miglior giocatore del circuito nel 2021 quando ha fatto sua anche la FedEx Cup -, 2° con 194 (-16). Insieme quest'anno sono riusciti a vincere lo Zurich Classic of New Orleans, torneo a coppie, e ora sono pronti a contendersi il titolo e un montepremi di 8.300.000 dollari. Primo bogey, in 54 buche giocate, per Schauffele. Il californiano alla 13 (par 5) ha trovato il primo errore in un round avvalorato anche da 4 birdie. Prova bogey free, con 7 birdie, per Cantlay. Il leaderboard parla americano a Cromwell, dove in terza posizione c'è Sahith Theegala, 3° con 196 (-14) davanti al connazionale Kevin Kisner, 4° con 197 (-13). Recupera ancora posizioni, Scottie Scheffler. Il numero 1 mondiale è risalito dalla 24ª alla 11ª piazza con 200 (-10).