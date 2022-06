Golf, Superlega araba: ufficiale l'ingaggio di Ortiz e Wolff

La campagna acquisti della Superlega araba non si ferma. La LIV Golf ha infatti annunciato di aver ingaggiato l'americano Matthew Wolff e il messicano Carlos Ortiz. Con loro ecco pure l'amateur spagnolo Eugenio Lopez-Chacarra Coto. Tutti e tre giocheranno l'Invitational Portland, secondo evento della LIV Invitational Series in programma dal 30 giugno al 2 luglio al Pumpkin Ridge Golf Club, in Oregon. Dove tra i big della competizione ci saranno: Dustin Johnson, ex numero 1 al mondo, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Phil Mickelson, Patrick Reed e Sergio Garcia.