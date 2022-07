LIV Golf, Ortiz in testa a Portland fra le polemiche

Le polemiche sulla Superlega araba di golf non accennano a placarsi. A Portland, il secondo torneo del 2022 della LIV Golf vede in testa Carlos Ortiz. Il messicano, dopo il primo round e con uno score di 67 (-5) precede in classifica lo statunitense Dustin Johnson (ex numero 1 mondiale), 2° con 68 (-4) davanti a Pat Perez, Hideto Tanihara e Branden Grace, tutti terzi con 69 (-3). Secondo GolfDigest, diversi familiari delle vittime dell'11 settembre avrebbero provato ad organizzare una protesta in un hotel in cui soggiornano gli atleti della LIV Golf, per essere poi allontanati dagli addetti alla sicurezza. Un manifestante avvisa: "Non ci arrenderemo finché non riusciremo a parlare con loro". Intanto, 16 giocatori - da Lee Westwood a Ian Poulter - già componenti del DP World Tour, avrebbero inviato una lettera al massimo circuito continentale, chiedendo "la revoca immediata" delle sanzioni applicate a chi ha scelto di giocare uno o più tornei della LIV Golf.