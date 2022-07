LIV Golf, Grace vince a Portland: successo da 4 milioni

Dopo il successo di Charl Schwartzel a Londra, anche la seconda tappa della Superlega araba va a un sudafricano, ovvero Branden Grace. Il 34enne di Pretoria, con un round finale chiuso in 65 (-7) su un totale di 203 (69 69 65, -13) colpi, ha concluso davanti al messicano Carlos Ortiz, secondo con 205 (-11). Il successo in Oregon ha fruttato a Grace 4 milioni di dollari, praticamente un terzo di quanto ha guadagnato in tutta la sua carriera sul PGA Tour (12.226.197). Il titolo, nella gara a squadre, è stato invece conquistato - con un totale di "-23" - dal team "4 ages GC" capitanato da Dustin Johnson, ex numero 1 mondiale, con Patrick Reed, Pat Perez e Talor Gooch. Intanto la LIV Golf ha annunciato anche l'ingaggio di Paul Casey. Il britannico, numero 26 al mondo, sarà tra i protagonisti del terzo evento del 2022 della Superlega araba, che si giocherà dal 29 al 31 luglio al Trump National Golf Club, in New Jersey.