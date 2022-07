Pga Tour, dominio Poston al John Deere Classic

Vittoria "wire-to-wire" per James Tyree Poston al John Deere Classic negli Usa. A Silvis, nell'Illinois, l'americano è rimasto in testa dal primo al quarto round concludendo con un totale di 263 (62 65 67 69, -21) colpi. Dietro di lui il sudafricano Christiaan Bezuidenhout e l'argentino Emiliano Grillo, secondi con 266 (-18). Si tratta del secondo successo in carriera (in 155 apparizioni) sul PGA Tour per Poston che, grazie a questa affermazione, è passato dalla 99ª alla 58ª posizione nel ranking mondiale e dalla 66ª alla 22ª nella FedEx Cup. L'impresa ha fruttato al 29enne di Hickory (North Carolina) 1.278.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 7.100.000. Dopo l'exploit nell'agosto 2019 al Wyndham Championship, Poston ha calato il bis di vittorie sul massimo circuito maschile statunitense. Già runner up la scorsa settimana al Travelers Championship, Poston alla sua quinta presenza al John Deere - sul percorso del TPC Deere Run, par 71 - ha dominato la scena.