Golf, dai Molinari a Scheffler: spettacolo allo Scottish Open

In Scozia, dal 7 al 10 luglio, va in scena il Genesis Scottish Open. Sul percorso del The Renaissance Club, a North Berwick, ci saranno anche 14 tra i migliori 15 al mondo. A partire dal leader mondiale, l'americano Scottie Scheffler, a Jon Rahm. Tanti i protagonisti in gara e tra i big non ci sarà solo il nordirlandese Rory McIlroy (secondo nel world ranking). Terzo torneo delle Rolex Series 2022, è organizzato in combinata da DP World Tour e PGA Tour. Saranno sei gli italiani presenti in gara. Francesco Molinari torna a giocare in Europa, secondo in questo evento nel 2012. Con lui ci sarà anche il fratello Edoardo (che invece lo Scottish Open lo ha fatto suo nel 2010). E ancora: nel field ecco poi Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Nino Bertasio e Andrea Pavan. A difendere il titolo vinto nel 2021 sarà l'australiano Min Woo Lee. Sul green scenderanno anche tre dissidenti del DP World Tour - e nuovi volti della Superlega araba - come Ian Poulter, Adrian Otaegui e Justin Harding.