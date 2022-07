Montali sulla Ryder Cup 2023: "Previsti 270 mila spettatori"

Gian Paolo Montali, direttore generale della Ryder Cup, nel corso del secondo meeting annuale 'Italy Best Golf' dal titolo 'Sport e Travel' dedicato all'analisi del turismo legato al golf organizzato in Campidoglio, si è mostrato entusiasta in vista della Ryder Cup che si terrà a Roma dal 29 settembre 2023: "Sono stati sei anni vissuti pericolosamente. Stiamo procedendo bene, siamo moderatamente soddisfatti per una responsabilità così grande. Ora che ci avviciniamo all'evento la gente si sta rendendo conto adesso di cosa sia la Ryder Cup. È un evento che ha delle grandissime qualità. Stiano andando bene, per il campo abbiamo fatto cose straordinarie, ci saranno 270 mila spettatori".