Woods, il Masters nel mirino: "Tre-quattro tornei per prepararsi al meglio"

Tiger Woods è pronto a tornare sul green. Il golfista californiano potrebbe disputare alcuni tornei prima del The Masters, in programma nell'aprile del 2023 ad Augusta, in Georgia (Usa). Le competizioni alle quali potrebbe partecipare Woods sono l'Hero World Challenge e il Pnc Championship (al fianco del figlio Charlie) a dicembre. Poi, forse, il Genesis Invitational. La rivelazione arriva direttamente dal caddie storico del californiano, Joe LaCava: "Prima del suo ritorno a Magnolia Lane, penso che Tiger sarà in grado di disputare tre-quattro tornei. Ci alleneremo e prepareremo insieme il 2023. Sta lavorando duramente per diventare più forte e migliorare a livello fisico oltre che sul gioco corto", ha dichiarato il manager del golfista californiano che freme per l'atteso ritorno.