DP World Tour, Italia in Scozia per il riscatto: Edo Molinari c'è

In Scozia è pronto a partire l'ennesimo evento di luglio per il DP World Tour, considerando pure il The Open. A St. Andrews, dal 28 al 31 luglio, si disputerà l'Hero Open. L'evento avrà un montepremi di 1.750.000 euro e vedrà in gara 4 golfisti italiani: Edoardo Molinari, Francesco Laporta, Nino Bertasio e Lorenzo Gagli. Non in un periodo di forma super, inseguiranno il riscatto in Scozia dove invece non ci saranno Guido Migliozzi, Renato Paratore e Andrea Pavan. La competizione, arrivata alla terza edizione, vedrà lo scozzese Grant Forrest difendere il titolo conquistato nel 2021 quando superò di un colpo l'inglese James Morrison, che vuole la rivincita. Proprio gli scozzesi punteranno a recitare un ruolo da protagonisti: da Richie Ramsay a David Law passando per Stephen Gallacher. Tra i favoriti ecco poi il sudafricano Brandon Stone, il neozelandese Ryan Fox, gli spagnoli Jorge Campillo e Adrian Otaegui e il thailandese Jazz Janewattananond.