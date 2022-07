Ryder Cup, Donald in pole per guidare l'Europa: "Sono pronto"

Luke Donald è il favorito per capitanare a Roma il Team Europe contro gli Usa nella Ryder Cup del prossimo anno in programma al Marco Simone Golf & Country Club. "Non c'è niente di ufficiale da riferire, ma sento di avere buone possibilità di guidare il team Europe alla Ryder Cup 2023. Ho avuto trattative con la Ryder Cup Europe ed è tutto ciò che posso dire ora. Anche Thomas Bjorn e un altro paio di figure sono allo studio, rappresentare il Vecchio Continente sarebbe un grande onore. Sono rimasto sicuramente deluso dal comportamento di Stenson e se la scelta dovesse ricadere su di me prometterei fedeltà e senso di appartenenza" ha dichiarato l'inglese al termine del primo round del Rocket Classic, torneo del PGA Tour. Poi, su Roma: "Roma è una delle città preferite da me e mia moglie. Ci siamo stati tante volte, tra storia e architettura è un posto meraviglioso".