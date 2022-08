Pga Tour, il piano per contrastare la Superlega araba: montepremi super

Il PGA Tour ha svelato il calendario 2022-2023, che presenta diverse novità: quarantasette tornei, montepremi sempre più elevati e bonus in crescita per contrastare l'avanzata economica della Superlega araba. La nuova stagione inizierà in California il 15 settembre con il Fortinet Championship e finirà il 27 agosto con il Tour Championship ad Atlanta. Dal Genesis Invitational (a febbraio), che avrà come ambasciatore Tiger Woods, all'Arnold Palmer passando per il WGC Match-Play e il The Memorial Tournament. Questi quattro eventi vanteranno un montepremi di 20.000.000 di dollari, proprio come il FedEx St. Jude Championship e il BMW Championship, rispettivamente primo e secondo evento dei play-off. Mentre il The Players Championship (in programma a marzo) metterà in palio 25.000.000 di dollari. I cosiddetti "bonus pool" raggiungeranno la cifra di 145.000.000 di dollari, di cui 75.000.000 riservati per la FedEx Cup, 20.000.000 per il "Comcast Business Tour Top 10" e 50.000.000 per il "Player Impact Program".