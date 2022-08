L'ex numero uno Feng dice addio al golf: "Ho dato tutto"

Shanshan Feng, ex numero uno al mondo e prima golfista cinese ad aver conquistato un Major, ha deciso di dire addio al golf. La cinese, che venerdì 5 agosto compirà 33 anni, ha dichiarato: "Sento di aver dato tutto e credo che ora sia arrivato il momento di provare qualcosa di diverso. A causa dell'emergenza epidemiologica non sono riuscita a salutare ufficialmente tutte quelle persone che sempre mi hanno supportato in campo. Spero di rivedere sul green le mie colleghe per quello che vorrei fosse l'ultimo ballo". Regina del Women's PGA Championship nel 2012, ai Giochi di Rio de Janeiro nel 2016 ha ottenuto la medaglia di bronzo. Alle Olimpiadi di Tokyo la sua ultima apparizione e adesso la decisione di dire basta con l'attività agonistica.