DP World Tour, gli azzurri in Galles: da Edoardo Molinari a Celli

Il DP World Tour si sposta in Galles per il Cazoo Open, competizione supportata dall'attuale stella dei Los Angeles Fc Gareth Bale, grande appassionato di golf. Sul percorso del The Celtic Manor Resort, a Newport dal 4 al 7 agosto, parteciperanno sei azzurri. Oltre a Edoardo Molinari, Francesco Laporta, Renato Paratore e Lorenzo Gagli, ecco anche Lorenzo Scalise e il giovane amateur Filippo Celli. Proprio il romano, dopo essersi guadagnato la 'Silver Medal' in Scozia come miglior dilettante della 150ª edizione del The Open, avrà una nuova occasione per mettere in mostra il suo talento. L'evento - che mette in palio 1.750.000 euro di montepremi - vedrà lo spagnolo Nacho Elvira difendere il titolo conquistato nel 2021. Torneo importante per David Howell: il 47enne inglese, che ha fatto parte del team Europe alla Ryder Cup del 2004 e a quella del 2006, e che vanta cinque titoli sul circuito (l'ultimo nel 2013), taglierà il traguardo delle 700 presenze sul DP World Tour. E si appresta a diventare così il terzo golfista a riuscire in questa impresa dopo Sam Torrance e Miguel Angel Jimenez.