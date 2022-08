Nobilio e Fanali, l'Italia del golf ha i suoi talenti

Alessia Nobilio e Alessandra Fanali, sono loro le giovani amateur azzurre che stanno vincendo e convincendo nel golf femminile. La prima all'English Women's stroke play Championship in Inghilterra, la seconda in California nel "LPGA and Epson Tour Qualifying School Stage: lo show dell'Italia continua. La Nobilio, 21enne milanese, a Cannock e sul percorso del Beau Desert Golf Club, ha superato alla terza buca del play-off la danese Christina Thouber dopo che entrambe avevano chiuso le 72 buche regolamentari con un totale di 287 (+7) colpi. Unica azzurra in gara, s'è affermata come prima italiana a vincere il torneo (istituto nel 1984). Successo di peso pure per la Fanali. La 23enne originaria di Fiuggi, a Rancho Mirage è riuscita nell'impresa di affermarsi, da dilettante, nel primo stage delle Qualifying School LPGA ed Epson Tour. Imponendosi con un totale di 274 (69 67 69 69, -14) colpi davanti ad altre due amateur: la thailandese Natthakritta Vongtaveelap e la colombiana Valery Plata, entrambe 2/e con 275 (-13).